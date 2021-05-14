Нутрициолог Мирошников назвал помогающие снизить давление продукты

Москва, 14 мая. Малоподвижный образ жизни и неправильное питание провоцируют гипертонию. Чтобы этого избежать, нутрициолог Александр Мирошников советует обратить внимание на яблоки и свеклу.

Яблоки содержат пектин, который не только благотворно влияет на пищеварение, но и способствует снижению холестерина и артериального давления. Для профилактики гипертонии достаточно добавлять в ежедневный рацион одно-два яблока, передает «Москва-24».

Важным овощем для борьбы с гипертонией нутрициолог считает свеклу. В ней содержится оксид азота, который отвечает за расширение сосудов. Для профилактики можно есть курагу, богатую калием, и принимать Омега-3. Это вещество содержится в сельди. Нутрициолог рекомендует есть бобовые и нут.

Среди специй тоже можно найти продукты, полезные для снижения давления. Так американские ученые отметили кардамон, защищающий от инсульта. Эта пряность положительно сказывается на снижении уровня холестерина.