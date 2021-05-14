Опрос выявил популярные в России способы повышения заработка

Москва, 14 мая. Одним из способов увеличить заработок россияне назвали учебу и повышение квалификации. Этого мнения придерживаются 34% участников опроса SuperJob.

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Для желающих увеличить доход, 12% россиян посоветовали работать больше и лучше. Еще 13% опрошенных уверены, что в этом вопросе важно проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% отметили ведение переговоров с работодателем, передает РИА Новости.

Каждый двадцатый предлагает открыть свой бизнес. Еще четыре процента советуют осваивать новую профессию, а по три процента – искать подработку или обзаводиться полезными связями. По два процента видят смысл в развитии карьеры и источниках пассивного дохода.

Увеличить доход можно с помощью денежных инвестиций. Но этот способ считают рискованным 62% россиян. Больше всего опасностей в этом деле видят жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.