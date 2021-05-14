Трамп анонсировал возвращение к политической деятельности в США

Вашингтон, 14 мая. Бывший президент США Дональд Трамп готовит митинги, которые могут состояться в июне. Материал с таким сообщением опубликовало издание New York Post.

Трамп не появлялся на публике с 6 января, дня штурма Капитолия его сторонниками. После небольшого перерыва бывший хозяин Белого дома намерен снова выступать с речами. Точных дат и мест проведения митингов пока нет, известно лишь, что в июне их может быть два, еще один пройдет за несколько дней до Дня независимости США, передает «Царьград».

Дональд Трамп уступил на президентских выборах своему сопернику Джо Байдену. Он попытался оспорить результаты голосования и доказать, что выборы были сфабрикованы, но тщетно.

Трамп ранее раскритиковал политику своего преемника в условиях топливного кризиса из-за кибератаки на оператора Colonial Pipeline. Экс-президент также осудил Байдена за решение назначить ответственным за энергетику США своего сына Хантера.