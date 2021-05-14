«Дети с косичками»: Жуков объяснил нежелание крутить романы с фанатками

Москва, 14 мая. Есть веская причина, почему солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, сторонился интрижек с поклонницами, которых у группы было немерено по всей России.

Музыкант объяснил, что, когда он был на пике популярности в 20 лет и «играл гормон», его фанаткам было 12 лет. Он выходил на сцену и видел в зале «детей с косичками», а когда молодые поклонницы выросли и превратились в красавиц, он был уже женат.

Теперь, по словам Сергея, он совсем остепенился, да и от любимой жены «ходить на лево» не хочется.

«Посмотрите на мою Регину! Кто от такой женщины захочет гулять?!» — похвастался Жуков.

На момент знакомства со своей будущей супругой Региной Бурд Жуков был очень популярным музыкантом. Но добиваться сердца избранницы ему пришлось очень долго: впервые пара поцеловалась только через десять месяцев после знакомства.

В марте артист заинтриговал поклонников информацией о съемках, предположительно, биографического фильма. В соцсети он сообщил, что разыскивает человека, который очень похож на него в молодости. Двойник артиста получит возможность сняться в кино. Всем, кто увидел свое сходство с юным солистом «Руки Вверх!», артист предложил выкладывать свои фото в Instagram со специальным хештегом. Он пообещал лично просмотреть все фотографии, а «победитель» получит возможность поработать со звездой над картиной.