Палестина с 10 мая выпустила по территории Израиля более 1,7 тыс. ракет

Тель-Авив, 14 мая. Палестинское движение ХАМАС запустило в сторону Израиля не менее 1750 ракет в течение четырех дней. Об этом сообщило оборонное ведомство еврейского государства.

В результате обстрелов, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибли семь человек. Пострадали 523 жителя Израиля, причинен ущерб объектам инфраструктуры, школам, больницам и множеству жилых домов.

Армия обороны Израиля ответным огнем поразила более 650 целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей и более 100 членов движения ХАМАС, — сообщили израильские военные.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху недавно объявил о наступлении на сектор Газа. Он заявил, что военная операция будет продолжаться «столько, сколько потребуется».