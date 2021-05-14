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Мошенники предлагают россиянам инвестировать в крупные компании

  /   Обновлено: 14 мая 2021 07:31
Общество
Мошенники предлагают россиянам инвестировать в крупные компании
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Москва, 14 мая. Мошенники получают доступ к личным данным жертв через фишинговые сайты, обещая доходы от инвестиций в проекты крупных компаний.

Злоумышленники создают сайты, предлагая пользователям принять участие в инвестиционных проектах крупных российских и иностранных компаний. Чаще всего речь идет об одной странице с ярким заголовком, многообещающим описанием и формой для сбора персональных данных.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Bi.Zone.

Такая схема является типичным примером фишинга, когда мошенники втираются в доверие к жертве для получения личных данных. Гражданам напомнили, что нельзя сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт, секретные слова и коды из SMS-сообщений.

В Уфе местная жительница перевела аферистам 3,5 миллиона рублей. Для обмана женщины злоумышленники использовали распространенную мошенническую схему.

мошенники финансы инвестиции
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