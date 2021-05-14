Юрист Болотская рассказала о рисках потери недвижимости наследниками

Москва, 14 мая. Законные наследники могут лишиться недвижимости в том случае, если они не заявили о себе в течение полугода. Если других наследников нет — собственность отходит государству.

При этом, если наследник пропустит сроки, права на наследство можно восстановить в судебном порядке. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт юридической службы «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская.

Однако для того, чтобы восстановить наследственное право, необходимо соблюсти два условия: уважительность пропуска срока и обращение в суд в течение полугода после того, как отпали причины пропуска этого срока. Уважительной причиной может быть то, что наследник не знал о факте наследования.

Ранее управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов перечислил случаи, когда можно оспорить наследство. По словам специалиста, если покойный не упомянул тех родственников, которым наследство полагается по закону, завещание возможно оспорить в суде.