Mastercard назвала основных получателей переводов между банковскими картами

Москва, 14 мая. Основная масса переводов адресованы родственникам или друзьям держателей банковских карт. Об этом говорится в исследовании международной платежной системы Masterсard.

Самым удобным способом перевода денежных средств у россиян является мобильное приложение. Такими сервисами пользуются 80% клиентов банков, передает РИА Новости.

«По данным исследования Masterсard MasterIndex, проведенного конце в 2020 года, 85% опрошенных в России держателей карт совершают денежные переводы, и это преимущественно переводы с карты на карту (84%). Чаще всего средства отправляют родственникам и друзьям (91%)», — говорится в сообщении.

Система Masterсard позволяет платить более чем в 100 странах. Наиболее популярными странами среди россиян являются государства ближнего зарубежья, восточная и западная Европа.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев ранее заявил, что отключение России от Masterсard и Visa является бессмысленным. Это событие не нанесет РФ никакого вреда.