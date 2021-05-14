Россия подтвердила нарушение американскими военными протокола в Сирии

Дамаск, 14 мая. Американские военные нарушили протокол деконфликтации в сирийской провинции Хасака, поэтому были остановлены российскими военными полицейскими, подтвердили в ЦПВС.

Американские военные, незаконно находящиеся на территории САР, были пойманы на трассе М-4. По этой дороге шла колонна американской бронетехники. Маршрут не был согласован, а российскую сторону не уведомили о поездке американских солдат.

«Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», — говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Об этом неоднократно говорил официальный Дамаск и требовал покинуть страну.