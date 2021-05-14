Госдума обсудит возможность введения нового пособия для пенсионеров

Москва, 14 мая. Новое единовременное пособие будет предназначаться на приобретение средств индивидуальной защиты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Пандемия коронавируса показала важность ношения средств индивидуальной защиты. Особенно это касается граждан пожилого возраста, которые подвержены тяжелому течению инфекционных заболеваний больше остальных. Однако не все пенсионеры могут позволить себе регулярную покупку средств индивидуальной защиты, передает RT.

В связи с этим депутат предлагает выплачивать пожилым россиянам по 10 тысяч рублей каждый год. Начислять выплаты, по мнению Сухарева, лучше перед осенним эпидемиологическим сезоном.

Однако потратить эти деньги на другие цели пенсионеры вряд ли не смогут. Пособие может выдаваться в виде именного сертификата на покупку конкретной категории товаров.

Минтруд РФ утвердит новый порядок начисления социальной доплаты к пенсии. О назначении последней обяжут уведомлять в индивидуальном порядке Пенсионный фонд.