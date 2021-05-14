Депутат от "Слуги народа" получил по лицу из-за рынка земли на Украине

Киев, 14 мая. Бывший депутат Верховной рады Олег Барна напал на парламентария от фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука в эфире телепередачи из-за спора о рынке земли на Украине.

Все произошло на ток-шоу «Политика без правил». Политики начали спорить о целесообразности введения в стране рынка земли. Полемика быстро переросла в разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями.

В итоге Барна не выдержал и, встав со своего места, начал избивать оппонента. Драчливых политиков разняли телеведущие, а итогом потасовки стала гематома на лице у депутата от партии «Слуги народа».

Недавно депутаты Верховной рады выразили поддержку парламентарию от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Его обвиняют в госизмене.