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Депутат от "Слуги народа" получил по лицу из-за рынка земли на Украине

Общество
Депутат от "Слуги народа" получил по лицу из-за рынка земли на Украине
wikipedia.org  /  Вадим Чуприна / CC BY-SA 4.0

Киев, 14 мая. Бывший депутат Верховной рады Олег Барна напал на парламентария от фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука в эфире телепередачи из-за спора о рынке земли на Украине.

Все произошло на ток-шоу «Политика без правил». Политики начали спорить о целесообразности введения в стране рынка земли. Полемика быстро переросла в разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями.

В итоге Барна не выдержал и, встав со своего места, начал избивать оппонента. Драчливых политиков разняли телеведущие, а итогом потасовки стала гематома на лице у депутата от партии «Слуги народа».

Недавно депутаты Верховной рады выразили поддержку парламентарию от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Его обвиняют в госизмене.

депутаты драка Слуги народа политика без правил
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