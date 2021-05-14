Песков объяснил регулярное появление Путина на российских телеканалах

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин много работает и занимается важными для страны делами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ежедневное присутствие Путина в телеэфире связано именно с сильной загруженностью президента. Из-за этого выход программы «Москва. Кремль. Путин» сопровождался определенными рисками, отметил Песков в интервью для документального фильма к 30-летию ВГТРК.

«Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами — как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день [в телеэфире]», — отметил представитель Кремля.

Недавно Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта и борьбу с пандемией COVID-19.