Севастополь, 14 мая. У президента Украины Владимира Зеленского в Крыму обнаружили квартиру, которую он переоформил на свою жену. Информация об этом появилась в СМИ.

Апартаменты с видом на море находятся в пригороде Ялты Ливадии. Журналисты нашли подтверждение, что недвижимость все еще принадлежит семье Зеленского: глава государства переоформил собственность на свою супругу Елену. Однако охранник рассказал, что украинский президент с супругой не приезжают в свою квартиру. Председатель ТСЖ подтвердил, что собственник не менялся, коммунальные счета оплачиваются вовремя.

Информация о недвижимости Зеленского на российском полуострове поступила на фоне ареста оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, лидера партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь». В четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в заключении депутата под стражу и назначил круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.