Гинцбург рассказал о сроках регистрации назальной вакцины от COVID-19

Москва, 14 мая. Интерназальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована уже в 2022 году. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальную вакцину разрабатывают ученые Центра имени Гамалеи. К концу 2021 - началу 2022 года препарат должен выйти на клинические исследования. Пока ведутся доклинические испытания, передает ТАСС.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление – создание назальной формы вакцины», — подчеркнул Гинцбург.

Введение назальной вакцины будет двукратным, но допускается и одноразовое. Преимуществом такой формы является практически полное отсутствие побочных эффектов, заявил ученый.

Пока от Центра им. Гамалеи применяют вакцину «Спутник V». И срок годности этого препарата удалось увеличить до восьми месяцев. В будущем ученые хотят продлить его до года, заявил Гинцбург.