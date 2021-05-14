Пушков заявил о неготовности США к краху однополярного мира

Москва, 14 мая. Вашингтон больше не может соперничать с союзом Москвы и Пекина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он согласился с сообщением СМИ о падении однополярного мира, где США занимали ведущую позицию. В связи с этим Вашингтон «обречен на враждебную политику в адрес и Москвы, и Пекина в силу своей доктрины «глобального лидерства».

«США пора отбросить эту догму — они уже не в силах ей соответствовать. Но американский правящий класс к этому не готов», — написал Пушков.

Сенатор ранее заявил, что президент США Джо Байден зря мечтает о возрождении России 90-х годов. Москва уже никогда не будет похожей на «зависимый и угодливый» Киев.