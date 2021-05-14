Вещества внеземного происхождения найдены в океанической коре

Вашингтон, 14 мая. Изотопы плутония и железа, которые не могут встретиться в земных условиях, обнаружили ученые в образцах океанической коры. Об этом сообщается в материале журнала Science.

Авторы статьи уверены, что данная находка свидетельствует о том, что до Земли иногда достигают потоки веществ, выброшенных в результате взрыва сверхновых или слиянии нейтронных звезд. Исследователи считают, что за последние десять миллионов лет такое происходило минимум дважды.

Ученые полагают, что все ядра химических элементов образовываются в космосе из-за ядерных процессов последовательного захвата нейтронов. В результате чего создаются все более тяжелые ядра. Процесс быстрого захвата нейтронов получилось воссоздать в условиях лаборатории, но как это происходит в открытом космосе, науке до сих пор неизвестно.

Ранее американские ученые разработали новый способ общения для людей с параличом — нейроинтерфейс. В голову пациента имплантируют чип, который будет подключен к компьютеру.