Смартфон Google Pixel 6 представили в обновленном дизайне

Москва, 14 мая. Компания Google должна представить первые смартфоны на фирменном чипе, созданном вместе с Samsung. Инсайдер Джон Проссер поделился деталями дизайна Pixel 6.

В 2021 году Google может представить сразу два флагмана: Pixel 6 и более продвинутый Pixel 6 Pro. Оба получат прямоугольный блок с камерой на задней панели. Его прикроет черное тонированное стекло. Гаджет будет оформлен в трех цветах, в один из которых окрашена его рамка.

Оба смартфона сделают с тонкими рамками вокруг дисплеев, а фронтальную камеру поместят за маленьким круглым вырезом по центру сверху. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплейную панель. Pixel 6 могут презентовать уже в начале октября 2021 года. Инсайдер допускает, что компания представит и первые умные часы Pixel Watch.

Точной даты презентации смартфонов Google еще нет, но компания Xiaomi уже представила в Москве свой флагман Mi 11. Гаджет оснастили системой из трех камер с разрешением в 108 мегапикселей.