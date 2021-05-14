Прилучный не верит, что современное поколение способно на подвиги

Москва, 14 мая. Актер Павел Прилучный признался, что он не высокого мнения о современной молодежи, чьи интересы, по его мнению, ограничены социальными сетями.

Исполнивший главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев» актер выразил уверенность, что современное поколение не способно на подвиги, подобные тем, что совершил Герой Советского Союза Михаил Девятаев.

«Мне кажется, только TikTok снимать. Они просто обязаны смотреть такие фильмы. Фильм, во-первых, рассказывает о дружбе, что такое настоящая дружба. Сейчас, когда люди друг друга кидают, бросают из-за жвачки, из-за видеоролика в интернете. Мы совсем забыли о том, что такое настоящие человеческие отношения», — заявил Прилучный в беседе со СМИ.

Кадр из фильма «Девятаев» /

Ранее, после премьеры «Девятаева», актер рассказал о самых сложных моментах работы над картиной. Он опроверг информацию о том, что для роли ему пришлось скинуть 39 килограммов, уточнив, что похудел он только на 12-16.

Артист также добавил, что для роли режиссер Бекмамбетов заставил его сесть за настоящий штурвал самолета, а не просто за игровые и обучающие стимуляторы. По словам актера, ему действительно удалось самому полетать на настоящем воздушном судне.