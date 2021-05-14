Киев, 14 мая. Украинская армия в случае боестолкновения с Вооруженными силами России сразу же потерпит поражение, заявил военный пенсионер из Киева Евгений Бикренев.

Военный пенсионер в колонке для украинских СМИ отметил, что каждый нынешний высокопоставленный украинский генерал — это креатура «правильного» для украинской власти олигарха. В типичном высокопоставленном военном сочетаются такие качества как холуй и вор. В качестве наглядного примера он привел экс-министра обороны Украины Степана Полторака. Не меньше досталось от ветерана и действующему начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку.

«Тот (Полторак — Прим. ФАН) еще долго будет нормально харчеваться на пенсию генерала армии Украины. Но Хомчак — действующий главком ВСУ! При этом — такой же раб, как весь высший командный состав ВСУ», — заявил Бикренев.

Бывший военный подчеркивает, что в действующей украинской армии «перспективу роста имеют только те, кто легко адаптируется и с удовольствием прислуживает начальству». Еще одним представителем генералов с рабской психологией он назвал генерал-майора Андрея Малиновского, командующего ракетными войсками и артиллерией.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в четверг украинский военный эксперт Юрий Дудкин развеял мечты Украины о НАТО тремя фактами о нищете ВСУ. По его мнению, Украина сама отдаляет себя от западного блока непродуманной внешней и внутренней политикой. Пока политики делают заявления о вступлении страны в НАТО, украинские солдаты вынуждены отвратительно питаться и покупать обмундирование за свои деньги.