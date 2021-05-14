Молоко назвали смертельно опасным напитком для собак

Москва, 14 мая. Молоко, кофе, авокадо, алкоголь, орехи и жирное мясо оказались «убийственными» лакомствами для собак. В этих продуктах содержатся опасные для питомца вещества и ферменты.

Так, молоко, кажущиеся многим на первый взгляд безобидным, содержит в своем составе лактозу, которую организм собак переваривать не способен. Также в список запрещенных продуктов вошли специи. Они могут спровоцировать у домашнего питомца потерю обоняния.

Орехи, изюм и виноград содержат токсины, которые могут вызвать проблемы с почками. А орехи, как высококалорийный продукт, вызывают ожирение и аллергию.

Подальше от собак рекомендуется держать любые сладости и белый хлеб. Эти продукты провоцируют у питомцев нагноение глаз, а также нарушают работу печени. От алкоголя или кофе у питомца могут нарушится функции нервной системы.

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