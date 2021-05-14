Трейлер второй части «Венома» появился в Сети

Лос-Анджелес, 14 мая. Видео первого трейлера сиквела фильма «Веном» появилось на YouTube канале компании Sony Pictures. Главную роль в картине снова исполнил Том Харди.

Первая часть фильма вышла три года назад пришлась по душе зрителям. Режиссером выступил Рубен Фляйшер. Сиквел должен был выйти осенью прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось перенести. Постановщиком второй части «Венома» стал Энди Серкис, создавший образ Голлума из «Властелина Колец». Роль главного антагониста Карнажа досталась Вуди Харрельсону.

Недавно в Сети появился трейлер новой части кинофраншизы «Судная ночь». Сюжет остается все тем же: один раз в году отменяются все законы и правила, по которым живет цивилизованный мир, и любые преступления остаются безнаказанными.