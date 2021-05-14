Разрыв отношений с Россией привел Украину к «геополитическому» одиночеству

Киев, 14 мая. Украина разорвала отношения с РФ, а Запад по-прежнему не воспринимает Незалеженую как часть своего «проекта». Это привело страну к «геополитическому» одиночеству.

Такое мнение выразил экономист Андрей Головачев. Он указал, что сейчас Украина переживает острый дефицит вакцины от коронавируса и причиной этому стали не только халатность, коррумпированность или неорганизованность властей. Экономист полагает, что основная проблема кроется в «одиночестве» страны.

«Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», — отметил эксперт.

Головачев указал, что вакцинация во многих странах считается государственным вопросом, из-за чего процессы получения препарата порой приобретают политические мотивы.

«Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину. А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем», — заметил экономист.

Global Look Press / Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Одновременно с тем, препараты, которые производит Запад, «не светят» Украине, поскольку существует дефицит вакцин по всему миру. Кроме того, Запад «не чувствует солидарности» и не видит Украину как часть своего «проекта», заключил Головачев.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко недавно озвучил причины, по которым Украину никогда не примут в Евросоюз. По мнению политика, ЕС не захочет видеть в своих рядах бедную страну с нацизмом, беспределом и коррупцией.