Полотно кисти Ван Гога ушло с молотка за $39,2 млн

Нью-Йорк, 14 мая. Картину голландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога «Мост в Тренктае» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Полотно обошлось покупателю в 34 млн долларов.

Однако, с учетом правил аукционного дома «Кристис», покупателю пришлось в общей сумме заплатить 39 млн долларов. Известно, что картину «Мост в Тренктае» голландский мастер написал в один из самых плодотворных периодов своего творческого пути. Полотно в 2022-2023 годах будет включено в экспозицию Института искусств Детройта.

Ранее в нью-йоркском аукционном доме «Кристис» выставили на продажу полотно кисти Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна». Картину продали более чем за 103 млн долларов.