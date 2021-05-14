IT-эксперт Вакулин назвал отличия между «белым» и «серым» смартфоном

Москва, 14 мая. Внешний вид «белых» и «серых» смартфонов не отличается. Но некоторые отличия можно найти среди предустановленных программ, отметил IT-эксперт Сергей Вакулин.

«Серым» называют тот гаджет, который привезли в Россию в обход официальных процедур, а «белый» собрали специально для реализации на рынке РФ. И производители внедряют в них отечественные программы, передает радио Sputnik.

Отсутствие определенного ПО на «серых» гаджетах можно легко исправить, но смартфон может доставить владельцу хлопот в будущем. Это касается тех, кто собрался купить телефон за рубежом.

«Если смартфон приобретается не на российском рынке, то неудобства возникают с гарантией. Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может вам отказать в обслуживании», — подчеркнул Вакулин.

Иногда работа смартфонов может значительно ухудшиться из-за приложений. Некоторые из них могут «съедать» трафик и не оповещать об этом пользователя. Чтобы в неподходящий момент не остаться без связи, эксперт советует ограничить расход интернет-трафика.