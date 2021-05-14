Девять человек получили ранения при стрельбе в американском штате Род-Айленд

Провиденс, 14 мая. Стрельба случилась в штате Род-Айленд (США). В ходе происшествия девять человек получили ранения, сообщил местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.

Инцидент был зафиксирован примерно в 19:00 по местному времени (02:00 по московскому времени) в городе Провиденс. Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Известно, что три американца сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Иных подробностей на данный момент нет. Полиция еще не обнаружила виновных и не произвела задержаний.

На днях стрельба также прошла в отеле Аризоны. В результате инцидента один человек погиб.