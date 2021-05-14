Лучший бомбардир в истории «МанСити» Агуэро может перейти в «Барселону»

Манчестер, 14 мая. Аргентинский футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хочет перейти в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Контрактные обязательства аргентинца перед английским клубом истекают по окончании этого сезона. Он играл за «Манчестер Сити» с 2011 года. В статусе свободного агента Агуэро планирует пополнить состав испанской «Барселоны».

По данным журналиста, в услугах 32-летнего аргентинца заинтересованы три клуба, однако приоритетной целью футболиста является именно каталонская команда. На данный момент переговоры продолжаются, стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, сообщил Романо.

Недавно «Манчестер Сити» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). В 36-м туре чемпионата главный конкурент «горожан» за золото «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестер Сити», потеряв математические шансы на победу в турнире.