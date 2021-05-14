Людям с болезнями сердца рекомендовали есть треску

Москва, 14 мая. Треска богата полезными веществами и помогает предотвратить образование тромбов. В ее состав входят омега-3 жирные кислоты, фосфор, белок, витамины Е, С и В12.

Добавление трески в рацион помогает в профилактике коронарного атеросклероза, причина развития которого заключается в сужении артерий. Содержащиеся в рыбе жирные кислоты и антиоксиданты препятствуют образованию тромбов и разжижают кровь.

Витамин Е и селен, которыми богата треска, благоприятно сказываются на состоянии кожи и волос. Эта рыба улучшает здоровье костей, снижает риск развития артрита, подагры, мигрени и синдрома раздраженного кишечника.

Треска полезна для людей с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему. Ниацин и витамин B помогают снизить уровень вредного холестерина в организме.

Регулярное употребление рыбы помогает не только улучшить здоровье, но и сбросить лишний вес. Для поддержания стройной формы диетологи советуют включить в рацион рыбу, орехи, морепродукты, индейку и чечевицу.