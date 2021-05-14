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Евгений Цыганов сделал неожиданное признание об одном из своих детей

  /   Обновлено: 14 мая 2021 04:35
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов сделал неожиданное признание об одном из своих детей
ТАСС  /  Геодакян Артем

Москва, 14 мая. Актер Евгений Цыганов удивил поклонников, признавшись, что у одной из его дочерей отчество отличается от остальных его детей. Как это произошло, он рассказал в шоу Ивана Урганта.

Знаменитый артист является отцом восьмерых детей. От нынешней возлюбленной Юлии Снигирь у него подрастает сын. А от бывшей жены Ирины Леоновой — семеро детей. Ургант решил проверить, насколько Цыганов хороший отец, и провел своеобразный тест.

Артист без запинки перечислил имена всех наследников, но запнулся на годах рождения. Свою оплошность он объяснил тем, что не очень хорошо запоминает числа.

Третий же ответ крайне удивил самого Урганта и его зрителей. Цыганов сообщил, что не все его дочери носят одинаковое отчество. Младшие дочки, 11-летняя София и 6-летняя Вера, носят отчество Евгеньевна, а старшая — 16-летняя Полина — Евгениевна (без мягкого знака).

«Молодым был, подумал, что Евгениевна круче звучит», — объяснил он.

Однако шутка оказалась не самой удачной. По словам актера, у них постоянно возникают сложности при оформлении документов, к примеру, с получением ее первого паспорта.

Евгений Цыганов сделал неожиданное признание об одном из своих детей
Pr Scr youtube.com  / Вечерний ургант

Цыганов ушел от Леоновой к Снигирь в 2016 году, когда его супруга была беременна их седьмым ребенком. Сам артист неоднократно подчеркивал, что с бывшей женой у него остались теплые отношения, и он продолжает помогать воспитывать своих детей.

В конце прошлого года Снигирь, нарушив долгое молчание, рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как Цыганов ушел к ней от беременной жены. Тогда на них обрушилась волна критики, особенно доставалось Евгению.

По словам артистки, она общается с детьми своего избранника, ведь они живут в доме по соседству. О бывшей жене супруга Ирине она с уверенностью сказала, что та не является жертвой.

дети ургант цыганов
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