Тема Арктики получит особое внимание на форуме «Армия-2021»

Москва, 14 мая. Военной деятельности России в арктическом регионе будет отведена отдельная экспозиция на форуме «Армия-2021».

Известно, что планируется не только демонстрация техники, но и показ элементов особой арктической базовой станции, которая может работать при сложных погодных условиях Крайнего Севера.

Демонстрация образцов военно-технического оснащения арктической группировки ВС РФ, будет осуществлена с целью освещения деятельности оборонного ведомства по реализации развития Арктической зоны Российской Федерации. Об этом в интервью изданию «Красная Звезда» сообщил начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Ранее командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что активность стран НАТО в арктической зоне заметно увеличилась. Отмечается, что подобной активности боевых кораблей в регионе не было со времен Второй мировой войны.