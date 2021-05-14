Биолог Баранова оценила влияние COVID-19 на продолжительность жизни

Москва, 14 мая. Средняя продолжительность людей с COVID-19 может сократиться на полтора-два года. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Коронавирусом можно заразиться не один раз. И каждый момент болезни может сократить время жизни. По статистике продолжительность жизни уже начала снижаться в развитых странах из-за инфекции, передает РИА Новости.

Биолог Баранова сделала соответствующие выводы о сокращении продолжительности жизни исходя из статистики по США. Эксперт предположила, что подобные данные в России не будут сильно отличаться.

Специалист Баранова уже озвучила условие, согласно которому заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад. Для этого необходимо, чтобы не менее 30% населения страны прошли вакцинацию. Сейчас доля привитых составляет менее десяти процентов.