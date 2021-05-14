Картина художника Пикассо ушла с молотка за 103 млн долларов в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 14 мая. Аукцион прошел в нью-йоркском Christie's. Работу художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна», продали более чем за 103 млн долларов.

Испанский художник Пабло Пикассо закончил писать «Женщину, сидящую у окна» в 1932 году. Картину уже выставляли на торги в Лондоне в феврале 2013 года. Тогда она обошлась анонимному коллекционеру в 44,8 млн долларов с комиссией.

Сейчас финальная стоимость картины составила 90 млн долларов. С учетом всех дополнительных затрат будущий владелец должен заплатить за нее 103,41 млн долларов. Перед началом аукциона работу испанского художника оценили эксперты. Торги предлагали начать с 55 млн долларов.

На аукционе Christie's в Нью-Йорке с молотка ушло творение французского импрессиониста Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана». Будущий владелец должен заплатить за нее свыше 48,4 млн долларов с учетом всех дополнительных трат.