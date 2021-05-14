Минобороны опубликовало уникальные кадры советских военачальников в минуты отдыха

Москва, 14 мая. Минобороны РФ в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы» опубликовало уникальные фотографии легендарных советских полководцев Великой Отечественной войны.

Специальный раздел на сайте военного ведомства показывает уникальные кадры, на которых полководцы запечатлены в минуты отдыха от ратных будней и в кругу семей. В частности посетители раздела могут увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна и маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых, семьи Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей.

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

Так, Сергей Бирюзов, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, запечатлен с дочкой Ольгой на даче. А Семен Буденный, маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, предстал на фото с сыном Сергеем, который пошел по стопам отца, также стал офицером.

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

Посетители сайта также могут увидеть, что многие военачальники дружили семьями, вместе проводили отдых, а некоторые даже становились родственниками.

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

Один из разделов посвящен весне 1945 года. К примеру, на снимке у стен Рейхстага запечатлен командующий оперативной группой войск по взятию центра Берлина генерал армии Василий Соколовский с женой сыном и дочерью.

commanders.mil.ru / Минобороны РФ

Проект подготовлен при участии Фонда памяти полководцев Победы и фонда «Наследники Победителей». Многие фотографии публикуются в открытом доступе впервые.

В конце апреля Минобороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило документы о взятии Берлина. Среди архивных материалов — журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии. Также любой россиянин может ознакомиться с описанием наступления, которому упорно сопротивлялись немецкие солдаты, несмотря на неуклонное продвижение советских войск.