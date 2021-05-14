Городские мотоциклы Husqvarna могут получить необычную двухцилиндровую версию

Стокгольм, 14 мая. Шведская компания Husqvarna планирует разработать мотоциклы Vitpilen и Svartpilen с двухцилиндровой компоновкой двигателя.

Обычные модели Svartpilen и Vitpilen получают одноцилиндровые двигатели. Теперь ожидается, что мотоциклы от шведского концерна Husqvarna получат мотор с двумя цилиндрами на новой платформе KTM 490.

Производиться байки будут в индийском Пуне вместе с новыми моделями компактных и среднеразмерных мотоциклов Triumph. Ожидается, что на платформе KTM 490 выйдет еще несколько моделей под названием 490 Duke, 490 Adventure и спортбайк RC 490.

Ранее представители японской автомобильной компании Subaru анонсировали выход электрокара собственного производства под названием Solterra. Производитель запланировал старт продаж на следующий год.