Красный Полумесяц озвучил число пострадавших территориях Палестины за сутки

Рамалла, 14 мая. Порядка 349 человек за последние сутки пострадали на палестинской территории из-за разгоревшегося конфликта между Израилем и сектором Газа, сообщили в Красном Полумесяце.

Как сообщили медицинские работники, большая часть ранений на Западном береге была получена, когда израильские полицейские начали применять слезоточивый газ. Также у обильной части пострадавших были обнаружены ранения резиновыми пулями.

Наибольшее число травм (206) было получено на территории сектора Газа, сообщили в Красном Полумесяце. Их причиной стали бомбардировки.