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Юристы раскрыли случаи оспаривания завещания

Общество
Юристы раскрыли случаи оспаривания завещания
pixabay.com

Москва, 14 мая. Наследники могут оспорить завещание умершего родственника в судебном порядке, так как документ представляет собой одностороннюю сделку.

Недействительным могут принять завещание, которое нарушает права или интересы наследника, пояснил управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. То же самое может произойти, если покойный не упомянул тех родственников, которым наследство полагается по закону, передает РИА Недвижимость.

«В последнем пункте это могут быть как психические заболевания, так и заболевания, связанные с поражением органов слуха, речи, перенесенные инсульты и инфаркты. Оспаривание по данным основаниям наиболее распространенное в текущей судебной практике», — рассказал управляющий партнёр юридической компании Feeviser Михаил Паюшин.

Завещание может быть аннулировано, если составлено не по форме и подписано под давлением. Составленный недееспособным лицом документ также будет признан недействительным.

Вдова актера Владислава Галкина получила наследство мужа и «пропала». С родителями звезды «Дальнобойщиков» женщина не поделилась.

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