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Байден не смог ответить на слухи о выплате хакерам $4 млн от Colonial Pipeline

Политика
Байден не смог ответить на слухи о выплате хакерам $4 млн от Colonial Pipeline
Global Look Press  /  Jonathan Ernst - Pool via CNP

Вашингтон, 14 мая. Президент США Джо Байден отказался комментировать выплату многомиллионного выкупа хакерам после атаки на компанию Colonial Pipeline.

Проблемы в работе Colonial Pipeline начались после кибератаки на компанию 7 мая. Из-за этого во многих американских штатах на юго-востоке страны произошел дефицит топлива. Только в Северной Каролине свою работу прекратили 65% заправочных станций. Вредоносное программное обеспечение, внедряемое злоумышленниками в сети крупнейших компаний, шифрует данные и блокирует работу важнейших IT-систем до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую хакерами сумму. Лишь вечером 13 мая компания частично восстановила поставки топлива на восточное побережье США.

По данным Fox News, Colonial Pipeline Co., вероятно, заплатила хакерам более 4 млн долларов за то, чтобы ее трубопровод снова заработал.

«Платежи террористам были произведены. Мои источники сообщили, что было выплачено 4 млн долларов», — заявил миллиардер Джон Кациматидис телеканалу.

Данную информацию не подтвердил и не опровергнул президент США. Отвечая на вопрос журналистов, знает ли он о выплате выкупа, глава Белого дома ответил, что у него «нет комментариев».

Повторное включение трубопровода в ближайшие несколько дней поможет восстановить поток бензина через восточную часть США, где наблюдается значительный дефицит топлива.

Данные о выкупе разнятся. В четверг агентство Bloomberg News сообщило со ссылкой на два источника, знакомых с транзакцией, что Colonial заплатила хакерам почти 5 млн долларов. По данным издания, после того, как платеж был произведен в неотслеживаемой криптовалюте, хакеры предоставили оператору трубопровода инструмент для дешифрования, чтобы восстановить сеть.

Компания Colonial Pipeline отказалась от комментариев и не общается с журналистами.

Как сообщал ранее ФАН, расследованием атаки на компанию занимались правоохранительные органы США, Федеральное бюро расследований и министерство энергетики. Они пришли к выводу, что виновниками являются хакеры группировки DarkSide, действующей с 2020 года. Члены DarkSide позиционируют себя в качестве своеобразных Робин Гудов, заявляя, что вымогают деньги у компаний для того, чтобы сделать мир лучше.

сша хакеры байден colonial pipeline darkside
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