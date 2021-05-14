Шедевр Клода Моне продали на аукционе почти за 50 млн долларов

Нью-Йорк, 14 мая. Картина известного импрессиониста Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» 13 мая была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 48,4 млн долларов.

Информация об этом транслировалась на официальном сайте Christie's. Итоговая стоимость картины составила 42 млн долларов, но с учетом дополнительных выплат приобретателю придется выплатить более 48 млн долларов.

«Мост Ватерлоо» вошел в серию пейзажей Лондона, которые художник создавал в поздний период импрессионизма — с 1899 по 1903 год. Для написания картины Моне специально совершал поездки в столицу Великобритании в сезон туманов.

Недавно картину «Умиротворенные напряженности» русского художника Василия Кандинского выставили на торги на аукционе в Sotheby's. Предварительно лот оценили в 25-35 млн долларов.