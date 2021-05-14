Украинские депутаты опасаются скорой экологической катастрофы на Украине

Киев, 14 мая. Добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях может привести к экологической катастрофе на Украине.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном на их официальном сайте.

«Это наглядный пример того, как игнорирование мнения граждан может уже в ближайшем будущем привести к фатальным последствиям, которые нельзя будет компенсировать никакими экономическими, а тем более — очень сомнительными политическими выгодами», — говорится в сообщении.

В партии напомнили, что добыча сланцевого газа приводит к комплексному загрязнению окружающей среды, отравляет грунтовые воды и почву, а также напрямую сказывается на росте различных заболеваний. Основную опасность представляет возможное загрязнение реки Северский Донец.

«Токсичные грунтовые воды могут «путешествовать» на огромные расстояния, отравляя людей, живущих в сотнях километров от места бурения. В итоге — в зоне риска может оказаться население всего Донбасса», — подчеркнули в партии.

wikipedia.org / Артемка / Public Domain

Ранее зарубежные СМИ обращали внимание, что Украине угрожает техногенная катастрофа, которую по масштабам бедствия можно сравнить с трагедией на Чернобыльской АЭС. Действия киевских властей привели к остановке работ на трех урановых месторождениях. В случае отключения электричества в шахтах может произойти масштабное отравление грунтовых вод.

В конце прошлого года сотрудники атомной промышленности вышли на акцию протеста к офису Владимира Зеленского с плакатами «Чернобыль вас ничему не научил». Позднее они отправили президенту письмо, в котором рассказали о катастрофической ситуации в ядерной энергетике страны.