Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 04:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:35
Общество
Людям с болезнями сердца рекомендовали есть треску
04:34
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов сделал неожиданное признание об одном из своих детей
04:31
Армия
Тема Арктики получит особое внимание на форуме «Армия-2021»
04:23
Общество
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
04:16
Общество
Биолог Баранова оценила влияние COVID-19 на продолжительность жизни
04:07
Общество
Картина художника Пикассо ушла с молотка за 103 млн долларов в Нью-Йорке
04:00
Общество
Психолог раскрыл причину публичных заявлений людей о желании уйти из жизни
03:53
Общество
Минобороны опубликовало уникальные кадры советских военачальников в минуты отдыха
03:48
Общество
Городские мотоциклы Husqvarna могут получить необычную двухцилиндровую версию
03:46
Происшествия
Красный Полумесяц озвучил число пострадавших территориях Палестины за сутки
03:46
Общество
Юристы раскрыли случаи оспаривания завещания
03:44
Политика
Байден не смог ответить на слухи о выплате хакерам $4 млн от Colonial Pipeline
03:43
Общество
Шедевр Клода Моне продали на аукционе почти за 50 млн долларов
03:30
Общество
Украинские депутаты опасаются скорой экологической катастрофы на Украине
03:21
Общество
Флеболог Демуров объяснил причину появления синяков
03:18
Происшествия
Генсек ООН обратился к участникам палестино-израильского конфликта
03:15
Общество
Регулярному уличному освещению Санкт-Петербурга исполнилось 300 лет
03:00
Общество
ФАН выяснил, с чего начинать решение проблемы нехватки мест для захоронения в Туле
02:55
Общество
Врач Зиннатуллин предупредил об опасности вздутия живота
02:52
Происшествия
Четверо магаданцев избили мужчину ломом и похитили его имущество
Все новости

Флеболог Демуров объяснил причину появления синяков

Общество
Флеболог Демуров объяснил причину появления синяков
pixabay.com  /  Fotorech

Москва, 14 мая. Синяки могут появляться на коже от бытовых травм. Иногда за темными пятнами скрывается заболевание, рассказал флеболог Амиран Демуров.

Пятна на коже могут появляться по нескольким причинам. Например, когда кровь попала под кожу и вышла из сосуда. Такой синяк может пройти через 10-15 дней. Если гематома большая, следует обратиться к хирургу за консультацией, передает радио Sputnik.

Иногда под видом синяков скрывается варикоз. В этом случае они указывают на нарушение свертываемости крови. При ближайшем рассмотрении можно заметить мелкие сосудистые образования. И здесь нужна консультация флеболога, чтобы исключить более серьезные заболевания, советует врач. Гематомы могут появляться из-за приема кроверазжижающих препаратов.

Исключить риск развития варикоза можно несколькими способами. Например, людям с лишним весом советуют делать не менее десяти тысяч шагов ежедневно. Еще одной мерой является ношение компрессионного трикотажа.

синяки варикоз флеболог
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 272767 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 233665 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 207203 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 142035 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 112972 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Общество / Флеболог Демуров объяснил причину появления синяков
Рейтинг@Mail.ru