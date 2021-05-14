Флеболог Демуров объяснил причину появления синяков

Москва, 14 мая. Синяки могут появляться на коже от бытовых травм. Иногда за темными пятнами скрывается заболевание, рассказал флеболог Амиран Демуров.

Пятна на коже могут появляться по нескольким причинам. Например, когда кровь попала под кожу и вышла из сосуда. Такой синяк может пройти через 10-15 дней. Если гематома большая, следует обратиться к хирургу за консультацией, передает радио Sputnik.

Иногда под видом синяков скрывается варикоз. В этом случае они указывают на нарушение свертываемости крови. При ближайшем рассмотрении можно заметить мелкие сосудистые образования. И здесь нужна консультация флеболога, чтобы исключить более серьезные заболевания, советует врач. Гематомы могут появляться из-за приема кроверазжижающих препаратов.

Исключить риск развития варикоза можно несколькими способами. Например, людям с лишним весом советуют делать не менее десяти тысяч шагов ежедневно. Еще одной мерой является ношение компрессионного трикотажа.