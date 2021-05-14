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Генсек ООН обратился к участникам палестино-израильского конфликта

  /   Обновлено: 14 мая 2021 03:24
Происшествия
Генсек ООН обратился к участникам палестино-израильского конфликта
wikipedia.org  /  PD

Москва, 14 мая. Боевые действия на территории сектора Газа и Израиля должны быть прекращены. С таким призывом выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь из уважения к празднику Ид аль-Фитр. Генсек ООН напомнил, что в результате обстрелов страдают мирные люди. Продолжение военных действий в зонах конфликта лишь усугубит террористическую деятельность в регионе, отметил Гутерреш на своей странице в Twitter.

Израильские военные ранее сообщили о начале новой серии атак по территории сектора Газа. Жителям пограничных территорий рекомендовано оставаться в бомбоубежищах до следующих распоряжений.

оон израиль палестина сектор газа
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