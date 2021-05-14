Врач Зиннатуллин предупредил об опасности вздутия живота

Москва, 14 мая. Люди часто игнорируют вздутие живота или боль в желудке. Но эти симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, отметил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Чаще всего пациенты обращаются к врачам из-за вздутия живота. Причиной этого явления служит рост бактериальной флоры. Гастроэнтеролог призвал не игнорировать боли в животе, передает Пятый канал.

«Не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием», — отметил специалист.

Спазмы в животе могут быть связаны с появлением эрозии, язвы или опухоли. Если у человека случается диарея или запор, отмечаются вздутие или боли следует пройти обследование, заключил Зиннатуллин.

Людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы следует соблюдать определенную диету. Пациентам с этими недугами не рекомендуется есть хурму, так как она может провоцировать болевые ощущения.