Четверо магаданцев избили мужчину ломом и похитили его имущество

Магадан, 14 мая. Жители Магадана совершили разбойное нападение на мужчину, в ходе которого ворвались к нему в гараж, избили ломом и обворовали. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

В марте этого года в дежурную часть обратился 32-летний житель Магадана. Он сообщил, что преступники ворвались в его гараж, который находится на территории частного дома, подвергли его насилию и украли имущество.

Сначала сотрудники уголовного розыска по горячим следам нашли трех виновников. Четвертый участник, который был организатором нападения, подался в бега, был объявлен в федеральный розыск и пойман уже через месяц. Сейчас в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступники заключены под стражу.

Похожий инцидент на днях произошел в Геленджике. В отношении 82-летнего местного жителя было также совершено разбойное нападение.