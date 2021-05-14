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Гидрометцентр назвал сроки наступления пляжного сезона на курортах России

Общество
Гидрометцентр назвал сроки наступления пляжного сезона на курортах России
wikipedia.org  /  Narek75 / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 мая. Купаться на курортах Краснодарского края можно не раньше второй половины июня, а в Крыму пляжный сезон начинается на десять дней позже.

Рекомендованной для купания температурой воды считается 22 градуса. Оптимальным для начала пляжного сезона является время, когда детей можно опускать в морскую воду, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму он начинается примерно на десять дней позже», — пояснил синоптик.

Чаще всего в Сочи вода прогревается до 20–21 градуса к 10–15 июня. На территории Крыма такая температура воды обычно достигается к 15–20 июня. Сейчас море в Сочи прогрелось примерно до 12 градусов, в Феодосии — до десяти градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — до 14 градусов.

Москвичей ждет заметное потепление со следующей недели. Температура воздуха в столичном регионе достигнет июльских климатических значений.

погода гидрометцентр вильфанд
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