Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову

Москва, 14 мая. Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова заступилась за свою коллегу Манижу, в адрес которой хейтеры высказали не только критику, но и угрозы.

Самойлова в преддверии музыкального конкурса сама столкнулась с травлей. В интервью СМИ она рассказала, что изначально спокойно реагировала на недовольство зрителей ее персоной, поскольку привыкла «сталкиваться с презрением в связи с физическими недостатками». Однако вскоре к шумихе добавилась политика.

«Ведь в 2015 году я посещала фестиваль в Керчи. На меня посыпался еще и политический хейт. Было страшно, когда мне звонили незнакомые люди и угрожали, что меня обольют кислотой. И таких было много, как с российской, так и с украинской стороны. Но это неотъемлемая часть пути любого публичного человека», — сообщила певица.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Самойлова призналась, что так и не привыкла к подобному, ведь артист, по ее словам, должен «как голубь мира дарить свое творчество и свою любовь всем».

Отвечая на вопрос, почему сегодня травят Манижу, представляющую Россию на Евровидении-2021, певица подчеркнула, что «у нас травят вообще всех».

«Даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?». Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны», — отметила она.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

В 2021 году Россию на международном конкурсе с песней Russian Woman будет представлять Манижа. Ее клип сейчас является одним из самых просматриваемых на YouTube-канале Евровидения среди композиций, с которыми музыканты выйдут на сцену в этом году. В Европе песню приняли с большим энтузиазмом, однако в России певица столкнулась с волной хейта.

В одном из интервью Манижа рассказала, что в ее адрес начали поступать угрозы. В частности мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.

В минувшую среду певица публично обратилась к критикующим ее творчество людям.

«Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята», — заявила она во время пресс-конференции в Роттердаме.

По словам артистки, каждый человек имеет светлые и темные стороны. Она пожелала критикам изучить себя и понять, что оскорблять кого-то — это неправильно.