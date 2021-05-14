Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 03:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
ФАН выяснил, с чего начинать решение проблемы нехватки мест для захоронения в Туле
02:55
Общество
Врач Зиннатуллин предупредил об опасности вздутия живота
02:52
Происшествия
Четверо магаданцев избили мужчину ломом и похитили его имущество
02:50
Общество
Гидрометцентр назвал сроки наступления пляжного сезона на курортах России
02:28
Шоу-бизнес
Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову
02:23
Общество
Российских туристов предупредили о рисках купить поддельный билет на поезд
02:21
Происшествия
ВВС ХАМАС выпустили 50 ракет в направлении крупных городов Израиля
02:20
Происшествия
Наземное вторжение Израиля в сектор Газа отсутствует
02:13
Шоу-бизнес
Лобода свела поклонников с ума снимком в черном купальнике
02:07
Общество
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
02:06
Технологии
Компания Xiaomi презентовала смартфон Mi 11 в Москве
02:00
Общество
Анатолий Вассерман развеял опасения по поводу нового ЧП на Чернобыльской АЭС
02:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о напряженном графике из-за съемок в Калининграде
01:59
Происшествия
Жителям поселений у сектора Газа посоветовали оставаться в бомбоубежищах
01:58
Происшествия
Житель Новгородской области дважды украл один и тот же мотоцикл
01:57
Шоу-бизнес
Роскошный отель Софии Ротару в Крыму пытаются продать за 23 млн евро
01:53
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников новым имиджем
01:51
Спорт
«Боруссия» крупно обыграла «Лейпциг» и стала обладателем Кубка Германии
01:49
Общество
Петербуржец получил штраф за заросший сорняками участок в Ленобласти
01:46
Общество
Дептранс Москвы вывез на спецстоянки около тысячи люксовых авто в марте
Все новости

Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову

  /   Обновлено: 14 мая 2021 02:29
Шоу-бизнес
Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 14 мая. Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова заступилась за свою коллегу Манижу, в адрес которой хейтеры высказали не только критику, но и угрозы.

Самойлова в преддверии музыкального конкурса сама столкнулась с травлей. В интервью СМИ она рассказала, что изначально спокойно реагировала на недовольство зрителей ее персоной, поскольку привыкла «сталкиваться с презрением в связи с физическими недостатками». Однако вскоре к шумихе добавилась политика.

«Ведь в 2015 году я посещала фестиваль в Керчи. На меня посыпался еще и политический хейт. Было страшно, когда мне звонили незнакомые люди и угрожали, что меня обольют кислотой. И таких было много, как с российской, так и с украинской стороны. Но это неотъемлемая часть пути любого публичного человека», — сообщила певица.

Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda

Самойлова призналась, что так и не привыкла к подобному, ведь артист, по ее словам, должен «как голубь мира дарить свое творчество и свою любовь всем».

Отвечая на вопрос, почему сегодня травят Манижу, представляющую Россию на Евровидении-2021, певица подчеркнула, что «у нас травят вообще всех».

«Даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?». Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны», — отметила она.

Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову
пресс-служба первого канала  / Максим Ли

В 2021 году Россию на международном конкурсе с песней Russian Woman будет представлять Манижа. Ее клип сейчас является одним из самых просматриваемых на YouTube-канале Евровидения среди композиций, с которыми музыканты выйдут на сцену в этом году. В Европе песню приняли с большим энтузиазмом, однако в России певица столкнулась с волной хейта.

В одном из интервью Манижа рассказала, что в ее адрес начали поступать угрозы. В частности мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.

В минувшую среду певица публично обратилась к критикующим ее творчество людям.

«Я не хочу обращать внимание на хейтеров. Но, вы знаете, я хочу сказать одну вещь: я верю в вас, ребята», — заявила она во время пресс-конференции в Роттердаме.

По словам артистки, каждый человек имеет светлые и темные стороны. Она пожелала критикам изучить себя и понять, что оскорблять кого-то — это неправильно.

самойлова евровидение-2021 Манижа
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 272767 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 233665 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 207203 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 142035 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 112972 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Шоу-бизнес / Хейтеры грозили облить кислотой певицу Юлию Самойлову
Рейтинг@Mail.ru