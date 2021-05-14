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Российских туристов предупредили о рисках купить поддельный билет на поезд

Общество
Российских туристов предупредили о рисках купить поддельный билет на поезд
ppk-piter.ru

Москва, 14 мая. Мошенники могут использовать фишинговые сайты, выдающие себя за сервисы продажи билетов. Туристам рассказали, как не стать жертвой такого обмана.

Злоумышленники научились делать достаточно качественные поддельные сайты. Однако некоторые детали все же отличают их от оригинала. Особенное внимание необходимо уделить элементам дизайна, которые сильно похожи на другие известные ресурсы, пояснил в беседе с агентством «Прайм» глава отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов.

«Мошенники копируют фирменный стиль компании, верстку сайта, но при этом нередко могут забывать о каких-то важных деталях. Например, посмотрите, на какие сайты ведут ссылки на странице», — отметил он.

Насторожить должны слишком низкие цены на билеты. Если заказ уже сделан, то важно изучить форму оплаты и текст SMS-сообщения, которое поступит для подтверждения платежной операции.

«Если вы понимаете, что уже дошли до ввода платёжной информации, а о том, кто будет совершать поездку, вас ещё не спросили, скорее всего, вы имеете дело с фишинговым сайтом», — рассказал собеседник агентства.

Врач Владимир Круглый ранее рассказал о популярном виде телефонного мошенничества. Многие россияне сталкивались с назойливыми предложениями пройти «бесплатное» медицинское обследование.

мошенники поезд туризм
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