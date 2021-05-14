ВВС ХАМАС выпустили 50 ракет в направлении крупных городов Израиля

Тель-Авив, 14 мая. Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» запустило 50 ракет по израильским городам Ашкелон и Ашдод, сообщил представитель формирования ВВС Абу Убайда.

Кроме того, сектор Газа нанес удар также и по городам Беэр-Шева и Ашкелон. По словам военного представителя, такие действия являются ответными мерами на недавнюю атаку с израильской стороны по северной и восточной частям страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что начала наступление на сектор Газа. К атаке привлечены как воздушные, так и наземные формирования.