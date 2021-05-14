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Лобода свела поклонников с ума снимком в черном купальнике

Шоу-бизнес
Лобода свела поклонников с ума снимком в черном купальнике
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 14 мая. Фанаты Светланы Лободы пришли в восторг от новой фотосессии артистки: певица продемонстрировала «бесконечно» длинные ноги и оригинальный наряд.

На своей странице в Instagram Лобода поделилась с поклонниками кадрами, снятыми для одного из журналов. Звезда предстала в стильном черном купальнике и ярком желтом плаще. Выбранный ракурс удачно подчеркнул стройные ноги певицы.

«В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться», — подписала снимки Лобода.

Поклонники оставили более 70 тыс. лайков под фото и сотни комментариев, восторгаясь красотой артистки.

«Что общего между Эйфелевой башней и ногами Лободы? Чем выше, тем больше дух захватывает!» — прокомментировал подписчик.

«А мы не можем сосредоточится, когда вы с голыми ногами», — добавила поклонница.

«Вы изумительно выглядите! Невозможно оторвать взгляд! Как сосредоточиться, когда на обложке Светлана Лобода?!» — восхитилась фанатка.

В начале мая певец Сергей Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой, которая произошла на Премии Муз-ТВ в 2019 году. Тогда он набросился на певицу с оскорблениями из-за того, что ее на сцену пригласили несколько раз, а сам артист так и не смог выступить.

По словам музыканта, в тот день его переполняли негативные эмоции, и он просто сорвался на коллегу без особой на то причины. Сейчас он прекрасно понимает, что певица не виновата и не должна была становиться для него «подушкой для битья». Однако у исполнителя остались вопросы к организаторам Премии Муз-ТВ, которые пригласили его для выступления.

соцсети лобода знаменитости
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