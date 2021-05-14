Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле

Москва, 14 мая. Огромный астероид 2015 KJ19, размеры которого могут превышать высоту пирамиды Хеопса, пролетит вблизи Земли 14 мая. Об этом говорится на сайте подразделения NASA.

Диаметр космического тела составляет от 88 до 200 метров. Высота пирамиды Хеопса — 147 метров. Максимально к Земле астероид приблизится в 13:04 по московскому времени в пятницу.

Самая близкая точка траектории полета будет находиться на расстоянии, которое в 15 раз больше, чем от Земли до Луны. Время обращения космического объекта вокруг Солнца составляет свыше 1 094 земных суток. Для нашей планеты астероид не представляет угрозы.

Приближение еще одного астероида к Земле ожидается в конце лета этого года. Космический объект группы Аполлонов размером 1 374 на 403 метра пролетит рядом с планетой 21 августа.