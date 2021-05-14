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Компания Xiaomi презентовала смартфон Mi 11 в Москве

Технологии
Компания Xiaomi презентовала смартфон Mi 11 в Москве
Prt Scr youtube.com  /  @ Sparrows News

Москва, 14 мая. Корпорация Xiaomi провела презентацию своего флагманского смартфона Mi 11 в Москве. Гаджет оснащен системой из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором.

В комплектации есть 13-мегапиксельная ультраширокоугольная и пятимегапиксельная телемакрокамера. Фронтальная камера получила разрешение в 20 мегапикселей. У пользователей появится возможность осуществлять съемку в один клик.

Смартфон Mi 11 сделали со 6,81-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением WQHD+ и десятибитными цветами. Это первый флагман, который получил процессор Qualcomm Snapdragon 888. Разработчики позаботились и возможности беспроводной подзарядки телефона.

На выбор представлены четыре цвета: лазурно-голубой, полуночный серый, облачный белый и специальное издание с автографом основателя компании Лэй Цзюня. В России флагман будет продаваться за 85 990 рублей с восемью ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.

Смартфоны компании Xiaomi включили в список гаджетов, в которых лучше всего отслеживается соотношение цены и качества. Свой топ в бюджетном сегменте представил IT-блогер Сергей Вильянов.

смартфон презентация xiaomi mi 11
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