Жителям поселений у сектора Газа посоветовали оставаться в бомбоубежищах

Тель-Авив, 14 мая. Проживающим в близлежащих к сектору Газа поселениях израильтянам предписали не покидать бомбоубежища. С таким заявлением выступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что жителям поселений в радиусе до 4 км от границы с сектором Газа следует оставаться в укрепленных помещениях до распоряжения военных. Соответсвующее заявление сделала пресс-службы армии Израиля.

Ранее Израиль начал наступление на сектор Газа. По словам военных, позиции палестинской группировки ХАМАС обстреливаются с помощью авиации и артиллерии.